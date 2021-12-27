Завершился судебный процесс по уголовному делу лишенного депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова.

Сегодня на процессе, который проходил под председательством судьи Хафиза Алиева в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям, был зачитан приговор Эльданизу Салимову.

Э.Салимов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

В приговоре также отмечается, что Э.Салимов не может занимать должность в течение 2 лет и 6 месяцев.

Отметим, по официальной информации, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующей статье УК по факту того, что 29 июля 2021 года около 01:00 депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов в ресторане «Старый Двор» в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполнявшего служебные обязанности сотрудника полиции.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.