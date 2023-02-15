Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко:

— Одной из новых и обсуждаемых тем последних нескольких дней является та, что касается возможного госпереворота в Молдове. Как Вы считаете, насколько велика вероятность того, что России удастся его осуществить?

— Вероятность достаточно высока. Это связано с тем, что в Молдове довольно обширная сеть пророссийской и российской агентуры, засевших как в политической среде, так и силовых структурах. Кроме того, на территории Приднестровья размещён контингент, представляющий собой серьёзную угрозу независимости Молдовы. И в завершение, между Молдовой и Россией поддерживается авиасообщение, что позволяет на территорию этой республики проникать непосредственным агентам российских спецслужб. Напомню, что в 2021 году через аэропорт Кишинёва транзитом в Приднестровье совершенно беспрепятственно проехал Семён Пегов, находящийся в розыске как со стороны Украины, так и Азербайджана. Спецслужбы Молдовы на данный момент никак не отреагировали.

— И все же, почему, несмотря на многочисленные ранее звучавшие предложения от руководства Украины, официальный Кишинев не согласился на совместное решение вопроса с возвратом под молдавский контроль никем непризнанной «ПМР»?

— Этот вопрос до сих пор для меня остаётся загадкой, и единственный напрашивающийся ответ не в лучшем свете описывает нынешнюю власть в Молдове, а именно – отсутствие силы воли. Майа Санду, при всех своих заявлениях о борьбе с российским влиянием в Молдове, с момента прихода к власти ничего не сделала для того, чтобы эта борьба имела хоть какой-то осязаемый вид. За свою пассивность она может поплатиться. Проблема в том, что поплатится не только она, как нерадивый руководитель страны, но и сама Молдова, только уже своим суверенитетом.

— Может ли Россия, в своем нынешнем состоянии, начать полномасштабное вторжение и в Молдову или в иные страны ?

— Полномасштабное – нет, а вот гибридное – вполне. Но не во всех соседних странах одинаково может быть реализован данный сценарий, хотя практически во всех бывших странах СССР у России есть своя агентурная сеть, способная действовать в разнообразных режимах. Проигрывая в Украине, России необходимо будет показать свою значимость и роль на одной из этих стран, дабы компенсировать украинский провал хотя бы в своём информационном поле.

— Очень много и громко анонсировалось новое наступление российской оккупационной армии. Началось ли оно и каким могут быть его результаты в ближайшие месяц-два?

— То, что анонсировалось, я никогда не называл большим наступлением, поскольку оно и близко таковым быть не может. По своим масштабам оно значительно уступает тому, что было 24 февраля 2022 года, и задействованный сейчас ресурс россиянами намного хуже профессионально и качественно. С другой стороны, концентрируя большое количество подразделений по узким направлениям, а не широкому фронту, россияне будут пытаться продвигаться для захвата территорий и перехода впоследствии в глухую оборону. Для таких активных действий у РОВ есть окно возможностей примерно до месяца, а их катализация ожидается к 24 февраля. Затем уже слово возьмут ВСУ.

— Почему на фоне заявлений о судьбоносности нынешнего момента Запад не предоставил Украине всего, о чем она просит, включая самолеты?

— Самолёты это не вопрос, который решается прямо здесь и сейчас. Самолёт – не танк, пилотов к самолётам не подготовить за месяц-полтора. В отличие от танков, самолётам нужны аэродромы с взлётно-посадочными полосами и инфраструктурой западного образца. Для самолётов необходимо формирование бригад обслуживающего персонала, их подготовка занимает также длительное время. Украина получит самолёты, но не раньше второй половины 2023 года. И вряд ли они будут размещаться на украинских аэродромах.

— Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что текущие темпы расходов боеприпасов в Украине во много раз превышают нынешние темпы производства. «Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года», — подчеркнул он. Значит ли это, что НАТО толком не готовилось к такой большой войне с Россией ?

— В настоящее время Украина получает от своих международных партнёров не всю номенклатуру вооружений, которые имеются в составе и на балансе армий стран-партнёров. Соответственно, номенклатура боеприпасов, отправляемых в Украину также не охватывает всех типов. В настоящее время западные страны переводят своё производство на режим, приближённый к военному времени, увеличивают выпуск боеприпасов и т.д. В свою очередь российские войска в зоне боевых действий сократили количество выстрелов с 70-80 тысяч в сутки в марте-апреле 2022 года до 15 тысяч в сутки по состоянию на конец января 2023 года. ВСУ же сохраняют стабильный настрел в сутки 5-6 тысяч.

Разница лишь в том, что 5-6 тысяч выстрелов совершаются дальнобойной, высокоточной артиллерией, а 15 тысяч – старыми, советскими анахронизмами. И в то время, как на Западе обсуждают вопрос больших поставок БК Украине и решают этот вопрос, в России замалчивают свои проблемы с артиллерией и пропорциональным обеспечением её БК, а также тот факт, что это проблема в РФ не решаема. Если кто и не готовился к войне, так это именно Россия.