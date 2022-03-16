Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в течение 16 марта сбили как минимум 10 российских воздушных целей. Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Противовоздушная оборона [ВС ВСУ] уничтожила три российских истребителя Су-30СМ, один истребитель-бомбардировщик Су-34, один самолет неустановленного типа, два вертолета и один беспилотник оперативно-тактического уровня. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчиталась о еще одном сбитом Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлениях соответственно», – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что истребительная авиация Воздушных сил Украины «продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов».

«Были пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять, были ли поражены цели», – резюмировала пресс-служба Генштаба ВСУ. /gordonua.com/