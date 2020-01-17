За продажу наркотиков задержаны иранский студент и члены преступной группы

Главное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции провели широкомасштабную операцию против членов организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом, куплей и сбытом наркотических веществ.

Как сообщили Report а пресс-службе МВД, в Джалилабадское РОП поступила оперативная сводка, что женщина по имени Махизар занимается сбытом наркотических веществ на территории столицы.

В результате проведенного мероприятия жительница Баку Махизар Мамедова была задержана на территории Наримановского района, у которой обнаружены 2 кг 50 г героина и 321,964 г психотропного вещества метамфетамин. Сотрудники полиции установили, что М.Мамедова приобрела наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта у неизвестного следствию гражданина Ирана по имени «Магсуд.»

М.Мамедова несколько раз сбывала посланные ей этим мужчиной героин и метамфетамин. Деньги «Магсуду» она передавала через студента одного из бакинских вузов, гражданина Ирана Афшина Надери. А.Надери был задержан сотрудниками полиции и передан следствию, в показаниях он признал совершенное правонарушение.

Кроме того, сотрудниками Джалилабадского РОП на территории Сабирабадского района при попытке передачи М.Мамедовой 3 500 г героина были задержаны жители Мингячевира, ранее судимые Гейдар Мамедов и Азер Агаев.

Напомним, что Г.Мамедов и А.Агаев при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции и пытались сбежать. В результате принятых полицейскими мер попытка побега не удалась.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР, судом в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.