В Азербайджане выявлено еще 1 904 случая заражения коронавирусом, 1 833 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 576 703 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 541 327 человек вылечились, 7 686 скончались, число активных больных – 27 690.

За прошедшие сутки проведено 12 194 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 461 573 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 36348 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4698, вторую дозу получили 7728 человек, бустер-дозу получили 23922 человека.