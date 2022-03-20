В Азербайджане выявлено еще 78 случаев заражения коронавирусом, 215 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 482 случая заражения коронавирусной инфекцией, 780 986 человек вылечились, 9 656 человек скончались, число активных больных – 840.

За прошедшие сутки проведено 3 956 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 666 040 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 966 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 668, вторую дозу получил 1 501 человек, «бустерную» дозу – 10 039 человек. Число вакцинированных «бустерной дозой» после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 758 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 368 482, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 319 389, вторую дозу получили 4 814 484 человека, «бустерную» дозу получили 3 010 292 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой привились 224 317 человек.