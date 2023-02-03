В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 21 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 042 факта заражения коронавирусной инфекцией. 817 760 человек вылечились, 10 094 скончались, число активных больных — 188.

За прошедшие сутки проведено 1 982 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 493 215 тестов.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 258 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 85, вторую дозу получили 52, бустерную дозу – 109 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 11.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 943 307, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 402 554, вторую дозу получили 4 877 200, бустерную дозу – 3 398 252 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 301 человек.