За последние сутки к больным коронавирусом в Азербайджане прибавились еще 140 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане зарегистрированы 140 новых случаев заражения коронавирусом, 205 человек вылечились и были выписаны домой.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабмине.

За последние сутки от коронавируса скончались 3 человека.

На данный момент в стране коронавирус диагностировали у 231 649 человек, из которых 226 119 вылечились, 3 170 пациентов скончались. На данный момент имеется 2 360 активных пациентов.

За последний день было проведено 7 315 тестов, в общей сложности в Азербайджане проведено 2 478 223 тестов.