Самолеты ВВС Турции за последние три дня неоднократно вылетали на перехват греческой авиации, 30 раз нарушившей воздушное пространство страны в Эгейском регионе.

По данным источников в сфере безопасности Турции, вопреки призывам Анкары к дипломатическому и мирному урегулированию противоречий, греческая армия продолжает провокации в районе Эгейского моря.

Согласно информации «Анадолу» (АА), первые 6 инцидентов с вторжением греческих самолетов в воздушное пространство Турции был зафиксирован 26 апреля. Провокации продолжились в среду, 27 апреля, когда самолеты ВВС Греции 22 раза нарушили границы Турции у берегов Дидима, Датчи и Даламана.

В ответ на перехват в небо над Эгейским морем было поднято значительно больше самолетов ВВС Турции.

Все данные с радаров задокументированы и переданы соответствующим структурам.

Источники в Анкаре привлекли внимание к росту агрессивности Афин, где путем распространения дезинформации пытаются сформировать негативное представление о Турции.

«Анкара продолжит решительные шаги по отстаиванию свои законных прав и интересов в регионе и не допустит формирования статус-кво, ущемляющего ее позицию», — подчеркнули источники АА.