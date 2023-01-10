Продажи мемуаров принца Гарри открылись в Великобритании в полночь, за несколько часов книга стала самой продаваемой в мире и бьет все рекорды интереса публики.

О чем пишет принц, было известно уже несколько недель благодаря утечкам. Большая часть книги, в которой больше 400 страниц, посвящена его страданиям после потери матери, принцессы Дианы. Но на этом страдания Гарри не ограничиваются.

В прессе цитировался эпизод, в котором Гарри рассказывает, как на него напал брат, ударил его, и Гарри разбил своим падающим телом собачью миску.

Особенное его обидело, что отец назвал его «запасным». Когда родился Гарри, Чарльз якобы сказал Диане: «У меня теперь есть и наследник, и запасной». Мемуары так и называются — «Запасной».

Гарри жалуется на жизнь в тени старшего брата и отношение семьи к его жене Меган.

Гарри рассказывает, как лично убил 25 боевиков на войне в Афганистане и как умолял своего отца не жениться повторно.

Книга издана на 16 языках, члены королевской семьи были исключены из раздела благодарностей. (israelinfo.co.il)