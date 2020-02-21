За Месси могла шпионить налоговая служба Аргентины

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование возможного шпионажа за форвардом «Барселоны» Лионелем Месси со стороны правительства прежнего президента страны Маурисио Макри.

Нападающий фигурирует в списке из более чем 60 человек, находившихся в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, сообщает Marca.

Судья расследует, делали ли эти ведомства соответствующие запросы в рамках закона.

Предполагается, что несанкционированной слежке также могли подвергнуться 50 федеральных судей, в том числе 23 – из Буэнос-Айреса, 9 губернаторов, 5 федеральных прокуроров, 9 крупных бизнесменов, а также некоторые министры и депутаты.

Расследование началось лишь в 2020-м, однако еще два года назад журналист La Nacion Карлос Паньи сообщал, что за Месси шпионили из-за связи с «Панамским досье», в котором содержались документы компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры последние 40 лет. (sports.ru)

| 2020-02-21T14:29:38+00:00 21 февраля 2020, 16:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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