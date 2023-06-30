Число погибших в столкновениях, продолжающихся с начала мая в северо-восточном индийском штате Манипур, за последние сутки возросло до 133 человек. Об этом сообщает в пятницу газета The Hindu со ссылкой на власти Манипура.

Трое человек убиты и несколько получили ранения в районе Кангпокти в результате перестрелки полицейских с боевиками. Среди погибших один сотрудник правоохранительных органов и два мирных жителя Манипура, где 3 мая начались столкновения на межэтнической почве.

Индийские власти перебросили на территорию штата войска, которые взяли контроль над ситуацией в 10 районах, охваченных беспорядками. Однако силам безопасности до сих пор не удалось до конца пресечь деятельность вооруженных экстремистов, которые продолжают нападения на мирных жителей, представителей властей и полицейских.

Причиной столкновений стало требование мигрантов из племени мейтей получить в Манипуре статус так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

Это вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло такое требование атакой на свои права. В начале мая организации куки провели «Марш племенной солидарности» в знак протеста против включения мейтей в категорию «зарегистрированных». После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен.