«Ювентус» урезал футболистам зарплаты

Выручка туринского «Ювентуса» за счет урезания зарплат игрокам составила 90 миллионов евро.
Как передает «Лента.ру», об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Эту сумму составляют оклады за март, апрель, май и июнь 2020 года. Уточняется, что в ближайшие несколько недель индивидуальные соглашения с футболистами будут оформлены, как того требуют правила.
Кроме того, руководство команды выразило готовность выплатить дополнительные гонорары игрокам в случае, если футбольный сезон будет возобновлен.
Розыгрыши ведущих футбольных лиг мира приостановлены из-за пандемии коронавируса.