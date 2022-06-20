В «CinemaPlus Amburan Mall» под открытым небом состоялась презентация легендарного фантастического фильма «Мир Юрского периода: Господство», сообщает #.

Кинотеатр будто окунулся в прошлое, в мир, где господствовали только динозавры. Изобилие растений, декорации в стиле фильма говорили сами за себя. Появление динозавра произвело фурор, вызвало бурю эмоций у гостей, и они смогли почувствовать себя героями фильма.

Режиссёр картины Колин Треворроу.

В главных ролях Дичен Лакмэн, Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт.

После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

Поддержку в организации мероприятия оказали: Brand Media Groups, декор-компания «S Design», Strafor kəsim, «FRYDAY Burgers & Fries», фото и видео — креативная компания «Light in Black», www.animator.az.

Фильм «Мир Юрского периода: Господство» также можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.