Япония выделит Ирану 23,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом

Правительство Японии намерено выделить Ирану 2,5 миллиарда иен (около 23,5 миллиона долларов) для содействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил во вторник глава МИД страны Мотэги Тосимицу.
«В Иране число заразившихся приближается к 15 тысячам, что является третьим по величине показателем в мире после Китая и Италии. Распространение вируса вызывает огромное беспокойство для всего международного сообщества», — отметил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
Глава МИД Японии также подчеркнул, что в Иране может быть «потребность в технологическом сотрудничестве, а также материальном обеспечении медработников, госпиталей, карантинных баз и других мест».