Правительство Японии в пятницу приняло решение упростить правила получения виз для иностранных высококвалифицированных специалистов. Об этом на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Новая система будет отражать преференциальное отношение к тем, кто обладает способностями высшего класса», — отметил он.

Для получения рабочей визы по новой, упрощенной процедуре иностранец должен будет иметь годовой доход в размере не менее 20 млн иен (около $148 тыс.) и иметь по крайней мере степень магистра. Предполагается, что новая система заработает с апреля этого года. Отвечающие новым критериям специалисты смогут по ускоренной процедуре получать пятилетнюю визу, а также смогут уже через год претендовать на получение вида на жительство. В настоящее время иностранные высококвалифицированные специалисты должны проработать в Японии по крайней мере три года прежде чем для них откроется такая возможность.