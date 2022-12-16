Правительство Японии в пятницу утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в документе прописано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника.

«В случае ракетной атаки со стороны противника Японии необходимо обладать потенциалом контрудара, т. е. способностью нанести эффективный контрудар, чтобы предотвратить дальнейшие вооруженные атаки со стороны противника», — говорится в документе.

Условиями нанесения контрудара считаются нападение на Японию, угроза ее существованию из-за атаки на дружественную страну, а также отсутствие подходящих средств для отражения нападения. Кроме того, любое применение силы должно быть сведено к минимуму. Вместе с тем в документе прописано, что право на нанесение контрудара соответствует Конституции Японии и международному праву и не меняет тот факт, что «упреждающие удары по противнику не допускаются».

В правящей коалиции существовали разногласия по этому вопросу. В частности, партия «Комэйто» выступала за формулировку «контратакующий потенциал», в то время как Либерально-демократическая партия (ЛДП) предлагала вариант «потенциал нанесения контрударов по базам противника».

Япония в новой стратегии нацбезопасности также отмечает необходимость повышения собственной обороноспособности во всех сферах, включая космос и кибербезопасность. Кроме того, Токио отмечает резкое улучшение технологий производства передового оружия, в том числе гиперзвукового и ракет с изменяемой траекторией полета. В связи с этим японская сторона намерена развивать потенциал противостояния такого рода вооружениям.