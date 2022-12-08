В ОП заявили, что переговоры Украины и РФ можно провести в Ялте после деоккупации Крыма.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, предметом разговора будут репарации и наказания российских элит на трибунале.

«Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты РФ должны пройти через трансформацию. И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возвращение РФ к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте», — написал Подоляк.