Ягут Гараева: «Рамин Байрамлы не подавал в отставку и выполняет свою работу»

«Карантинный режим дает свои плоды».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что статистика инфицирования стабилизировалась: «Число случаев заражения могло вырасти вдвое, но этого не произошло. Карантинный режим позволяет оказывать медицинские услуги больным».

«Группа врачей, приглашенных нами из Турции, находится в Баку. Они приглашены для поддержки в борьбе с коронавирусом».

Ягут Гараева также заявила, что глава TƏBİB Рамин Байрамлы не подавал в отставку и выполняет свою работу.