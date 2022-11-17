Интервью # с членом Правления Ассоциации пчеловодов Азербайджана Эльвином Байрамлы:

— Насколько нам известно, до того, как стать пчеловодом, вы работали журналистом. Расскажите, пожалуйста, как вы стали пчеловодом.

— Да, я определенное время работал на одном из азербайджанских интернет-каналов. Мой отец почти всю свою жизнь занимается пчеловодством, поэтому это занятие мне известно не понаслышке. Шесть-семь лет назад мой отец собрал со своего пчеловодческого хозяйства обильный урожай и попросил меня помочь реализовать его. Я создал в соцсетях онлайн-площадку для продажи меда. Постепенно я приобрел опыт и постоянных покупателей. Этот период совпал с тем, что я потерял работу из-за того, что деятельность интернет-канала временно прикрыли. Поэтому мое своего рода хобби стало для меня постоянной работой. Мне предлагали продолжать работу в качестве журналиста в других изданиях, но я решил, что нужно работать на самого себя.

Таким образом я создал свое пчеловодческое хозяйство. Еще ранее я вошел в состав новосозданной Ассоциации пчеловодов Азербайджана, выполнял обязанности пресс-секретаря этой структуры.

— С какими проблемами сталкиваются азербайджанские пчеловоды?

— Этих проблем достаточно. Одна из них связана с отсутствием в стране ветеринаров, специализирующихся на болезнях пчел. Помимо этого в ветеринарных лабораториях также нет квалифицированных специалистов по выявлению вирусов и болезней пчел. Пчеловоды не могут получить точную информацию о методах лечения болезней пчел. В итоге они не могут вылечить своих пчел, которые заражают болезнями и другие пчеловодческие хозяйства.

Другой проблемой является отсутствие местного производства оборудования, необходимого для ведения пчеловодческого хозяйства. В законе «О пчеловодстве» имеется множество пробелов. Этот документ не отражает нужд пчеловодов.

Широко применяемые в сельскохозяйственных работах пестициды приводят к массовой гибели пчел. Добываемый пчелами мед из обработанных пестицидами растений опасен для человеческого организма.

Импортируемый в страну мед в большинстве своем низкого качества. Его продают дешевле, что создает трудности местным производителям при реализации их продукции.

— Обращалась ли Ассоциация пчеловодов Азербайджана в соответствующие инстанции по поводу этих проблем?

— Мы неоднократно обращались в Министерства сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов и Агентство по пищевой безопасности. Не скажу, что не все вопросы решаются, но проблемы в данной сфере все еще наличествуют. Все проблемы, с которыми сталкиваются местные пчеловоды, неоднократно доведены до внимания государственных органов. Мы понимаем, что решение некоторых проблем не зависит от госорганов, но с каждым годом затрудняется наша деятельность и нужно что-то предпринимать.

— Сотрудничает ли Ассоциация пчеловодов Азербайджана с идентичными зарубежными структурами?

— У нашей ассоциации налажены связи с турецкими коллегами. В этой стране широко развито пчеловодство, имеются селекционеры и даже есть научно-исследовательский институт.

— Какой самый лучший мед, производимый в стране?

— В свое время в Азербайджане самым лучшим медом считался произведённый в Дашкесанском районе. Здесь обитала Кабахтапинская популяции серой горной кавказской породы пчел, которая добывала нектар из местных горных растений, известных своими лечебными свойствами. По этой причине производимый в Дашкесанском районе мед считался оздоровительным.

К сожалению, эта популяция в наши дни уже исчезла. Мед, произведенный из нектара прорастающих в горных местностях лечебных растений, считается очень полезным и качественным. Поэтому покупатели предпочитают покупать мед, произведенный в Дашкесанском и Кяльбаджарском районах, где этих растений в избытке.

По сравнению с Кяльбаджарским районом в Дашкесанском не так уж много производится меда, поэтому продаваемый в наши дни под названием «дашкесанкий мед» продукт является либо фальсификатом или же произведенным в другой местности. Профессиональные пчеловоды знают об этом. Очень жаль, что Дашкесанский район в силу вышеперечисленных мною причин перестал котироваться среди пчеловодов.

Производимый в Азербайджане мед очень ценится за рубежом. К примеру, его охотно покупают в Китае, Японии и арабских странах. Пока в стране экспортеров меда очень мало, но думаю со временем их число увеличится. Все зависит от деятельности самих пчеловодов.