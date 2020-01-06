Washington Post узнала о долгих уговорах убить Сулеймани со стороны Помпео

Главным сторонником убийства генерала Ирана Касема Сулеймани в администрации США был госсекретарь Майк Помпео, который в течение нескольких месяцев уговаривал президента страны Дональда Трампа устранить военного. Об этом в понедельник, 6 января, сообщается в газете The Washington Post.

Согласно данным издания, глава Белого дома и Пентагон долгое время отказывались от этой операции, а военные были против увеличения давления на Тегеран, так как это требовало переброски значительных сил на Ближний Восток.

Отмечается, что их отношение изменилось 27 декабря, когда в ходе ракетной атаки на военную базу США вблизи иракского города Киркук один американец погиб и еще несколько пострадали. Спустя два дня Помпео вместе с министром обороны Соединенных Штатов Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли отправились к Трампу, чтобы предложить несколько вариантов ракетного удара. Газета подчеркивает, что на принятое решение повлияла совместная работа Помпео и Эспера в этом вопросе.

Издание отмечает, что сразу после убийства иранского генерала госсекретарь США поспешил заручиться поддержкой европейских стран. Источник The Washington Post добавил, что Помпео может использовать ликвидацию Сулеймани и свою антииранскую позицию, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Ираке 2 января при налете авиации США. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны. Глава российского МИДа Сергей Лавров посчитал, что действия США чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года (lenta.ru).