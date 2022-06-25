Продукты питания продолжают идти в рост, и растительные масла не исключение. А ведь это востребованный продукт питания, входящий в потребительскую корзину. Он подорожал практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Большую роль в этом сыграл российско-украинский конфликт, ведь Россия и Украина – одни из самых крупных производителей этой продукции.

Самым популярным, распространенным и более дешевым, по сравнению с кукурузным и оливковым маслом, является подсолнечное масло. Есть ли у Азербайджана возможность удовлетворить спрос в нем за счет внутреннего производства и сделать его более доступным, или мы так и продолжим в немалой степени зависеть от импорта?

Масличный подсолнечник в стране выращивают в нескольких районах. Но, как признают эксперты, производимого недостаточно и объемы необходимо увеличить, что позволит снизить импортозависимость и себестоимость.

Председатель Общественного объединения поддержки социальных и экономических исследований, экономист Эйюб Керимли подчеркивает в беседе с #, что если посмотреть на статистику, вырисовывается четкая картина. В 2021 году в страну было импортировано 54 333 тонны подсолнечного масла и 6,3 тонны семян подсолнечника. Кукурузного масла было ввезено 20 527 тыс. тонн.

«В течение пяти месяцев этого года ввоз по обоим позициям увеличился до 40%. Эти масла ввозят к нам из 12 стран. За пять месяцев этого года в Азербайджан было ввезено 1114,6 тыс. тонн семян подсолнечника. Это в 2,8 раза или на 46,8% больше прошлогодних показателей. Получается, что только в этом году почти на 50% увеличился ввоз в республику растительного масла, и это позволяет сделать вывод: потребность в нем год от года увеличивается, но наши посевные площади не отвечают потребностям внутреннего рынка. У нас не самые благоприятные климатические условия по сравнению с рядом других стран. В мире лидерами по выращиванию такого рода сельскохозяйственных культур являются Аргентина, Турция, Украина и др.», – рассказал эксперт.

Азербайджан не сможет полностью убрать свою зависимость от импорта в этом вопросе. Но можно увеличить посевные площади, и за счет этого несколько снизить импортозависимость. Эти культуры в основном выращиваются в Джалилабадском районе, в районе Гянджи и в ряде других. Надо, по словам Керимли, пересмотреть концепцию сельскохозяйственных посевных площадей. Большую роль могут сыграть площади на освобожденных от оккупации землях, так как эти культуры там тоже могут успешно расти.

По словам Керимли, снизить цену на масла можно, увеличивая промышленные обрабатывающие мощности, развивая масложировую промышленность. То есть надо ввозить больше семян и выжимать больше масла самим, а тут его расфасовывать.

Отметим, что перекрестное опыление подсолнечника осуществляется главным образом при помощи насекомых, потому для того, чтобы добиться хорошего урожая, важно размещать на таких полях пчелиные семьи.

Подсолнечный мед незаслуженно не особо популярен, так как он быстро кристаллизуется, и покупателям кажется, что в него добавлен сахар. Но этот мед хорошо повышает иммунитет, и он очень ценный. Об этом сказал председатель общества пчеловодов Исмаиллинского района, пчеловод Андрей Антифеев.

«В нашем хозяйстве все время выращивают подсолнечник, и к таким полям мы подвозим молодых пчел из-за пыльцы. На гектар может быть больше двух пчелиных семей. Если пчелы будут опылять подсолнечник, семена будут налитыми, не пустыми. Это хорошо и для фермеров, выращивающих подсолнечник, и для пчеловодов. В Азербайджане очень мало полей, засеянных подсолнечником, но это надо исправлять. Такая ситуация, вероятно, связана в том числе с тем, что поля разделены, и уборка подсолнечника производится осенью. Например, соседи посадили зерно и уже его к тому времени убрали, а затем пригнали туда скот пастись. Другое дело, если соседи договариваются и засеивают участок определенной культурой, скажем, тем же подсолнечником.

Что касается необходимости полива, то в Ивановке подсолнечник растет за счет дождей. Но, конечно, земля должна быть плодородной. Задача агронома назначить правильную дату посева», – говорит пчеловод.

Семена, на его взгляд, лучше брать из Краснодарского края, Ростовской области. Там есть хорошие сорта, устойчивые к засухе, из которых получают много масла.

«В стране есть возможности для производства большего количества подсолнечного масла. Кстати, подсолнечное масло, производимое в Ивановке, буквально нарасхват. Тут, – рассказывает Антифеев, – производят нерафинированное масло на оборудовании XIX века по старым технологиям. Это у нас второй по популярности товар после молочных продуктов. Даже некоторые иранские врачи, выписывая рецепт, в котором нужно использовать подсолнечное масло, советуют пациентам применять наше натуральное масло».