Ухудшение качества сливочного масла становится, пожалуй, одним из наиболее ярких индикаторов продовольственной инфляции. Эта зависимость ощущалась еще долго после девальвации маната – относительно съедобный продукт дорожал, одновременно розничную сеть захлестнула волна подозрительно дешевых масел неизвестного происхождения – их всучивали покупателям под видом сливочного.

Похожая ситуация наблюдается в столичных магазинах сегодня – новозеландское сливочное масло дорожает и постепенно уходит с полок магазинов, уступая место менее качественной продукции. Ее продают под видом сливочного масла по прежним ценам.

«Недавно купила в магазине аж две упаковки, как мне сказали, украинского сливочного масла по килограмму каждая за 14 и 15 манатов. Обычно беру новозеландское, но его почти не было, а остатки продавали дорого. Продавщица с пеной у рта советовала купить украинское – мол, все берут и стоит недорого. На поверку же оно оказалось безвкусным маргарином. Очень пожалела про выброшенные деньги, а настойчивой рекламе продавцов больше не верю», — рассказала покупательница в торговой сети. Похожий рассказ мы услышали от другой женщины: «Последнее время ассортимент новозеландского масла уменьшился, зато появляется продукция под видом сливочного, а на поверку – маргарин. Стоит оно дешевле, но и качество оставляет желать лучшего».

Причина подорожания и появления низкосортной продукции – рост импортных цен. По словам экономиста Натига Джафарли, местный рынок на 90 – 95 процентов зависит от импорта масла в том числе из России и Украины. Из-за войны этот продукт в Азербайджан не поставляется вот уже два месяца, и с этой точки зрения могут возникнуть проблемы с предложением и ценами. Уже ведутся переговоры с Турцией об импорте оттуда сливочного и прочих масел. Тем более, что в братской стране есть такой потенциал – покрыть и свои потребности, и экспортировать эту продукцию. Цены на этом фоне могут вырасти, однако нужно понимать, что тому должен быть предельный порог. Поскольку это продукт широкого потребления и должен быть доступен для населения».

Глава объединения защиты прав потребителей Эйюб Гусейнов сообщил, что жалобы по качеству сливочного масла были всегда:

«Наша общественная организация ежедневно получает информацию от потребителей о состоянии этого рынка. Исследования ССП показывают, что поставки сливочного масла из Новой Зеландии стабильны и будут в перспективе расти. Само импортируемое оттуда масло, особенно марка West Gold, хорошего качества. Я лично посещал это предприятие, наблюдал процесс производства и упаковки. Скажу без купюр – оно действительно экологически чистое». По словам главы ССП, никаких проблем с поставками масла из Новой Зеландии нет:

«Я лично исследовал этот вопрос – поставки стабильны. Но дело в том, что напуганные информацией о дефиците люди создают ажиотажный спрос, сметая с полок магазинов масло и прочее продовольствие. А ежели спрос опережает предложение, цены поднимаются, ощущается дефицит. В такой обстановке создается питательная почва для различного вида махинаций, реализации под видом сливочного масла спреда и пр.». Правозащитник выразил сожаление о том, что местные госструктуры не контролируют качество не только масла, но и прочего продовольствия.

«Будучи недавно в Институте стандартизации между прочим поднял вопрос о контроле качества пищевой продукции. Поскольку должна же хоть какая-то государственная структура озаботиться этой проблемой. Агентство продовольственной безопасности следит только за безопасностью продовольствия, а качество его не касается. Потому считаю, в этом направлении должен работать Институт стандартизации. Иначе бесконтрольность приводит к обострению проблемы с качеством – речь здесь не только о сливочном масле, но всем разнообразии продовольствия в розничной торговой сети».

Нередки случаи, когда под видом сливочного масла заведомо реализуется спред. Как правило, упаковка выходит на первый план: «Пишут на таре крупным «сливочное масло», а где-то укромно мелким шрифтом – спред. Бизнес и государственные структуры, конечно, несут за это ответственность, но ажиотажный потребительский спрос создает питательную почву для таких махинаций. Потому обращаюсь к покупателям: в Азербайджане нет проблем с продовольствием, есть запасы, и государственные структуры ведут переговоры по импорту с разными странами во избежание дефицита. Не нужно скупать все подряд, делая запасы, а потом потреблять просрочку».