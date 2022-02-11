Накануне 30-летнего юбилея Центрального банка Азербайджана в обращение выпущен новый денежный знак номиналом 20 манатов, посвященный теме Карабаха.

Об этом сообщили в Центробанке АР.

Основные мотивы дизайна лицевой стороны банкноты — изображения меча, шлема и щита, отражающие силу воли, мощь и решимость азербайджанского народа, а также изображение харыбюльбюля, считающегося жемчужиной карабахской флоры и символом Победы, на оборотней стороне — надписи Qarabağ (Карабах).

В обновленной купюре применены меняющая цвет голограмма с 3D-эффектом, элемент Spark Live (изображения, излучающие динамичный световой эффект и меняющие цвет), водяной знак (при просмотре на просвет видны изображения государственного герба АР и цифры номинала), метки для людей, имеющих проблемы со зрением (специальные выпуклые линии, расположенные по правому и левому краям на лицевой стороне дензнака), вертикальный дизайн (на оборотной стороне), защитная нить, особый тип печати, микротексты и т.д.

Обновленный бумажный денежный знак номиналом 20 манатов будет находиться в обращении параллельно с уже имеющимися банкнотами того же номинала и будет использоваться в качестве средства обращения без ограничений.