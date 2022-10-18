Стриминговый сервис Netflix отложил до следующего года выход документального фильма, снятого принцем Гарри и Меган Маркл, из-за волны возмущения содержанием своего сериала «Корона». Об этом сообщает издание Deadline.

«Они там в Netflix похорохорились, похлопали глазами и решили отложить документалку», — сообщил источник издания.

Несмотря на то, что точная дата выхода документального фильма пока не называлась, предполагалось, что он будет выпущен в декабре 2022 года после старта пятого сезона «Короны» 9 ноября. При этом в самом стриминговом сервисе даже не подтвердили, что документальный фильм, спродюсированный Netflix и компанием принца Гарри и Меган Маркл Archewell Productions, уже снят.

Приближающийся выход пятого сезона сериала «Корона», между тем, уже спровоцировал некоторую волну возмущения. Так, съемочная группа недовольна тем, что в сериале будет отражена история гибели принцессы Дианы.

Тем временем, несколько высокопоставленных чиновников в Великобритании заявили о содержащейся в шоу клевете — их возмутил эпизод, в котором принц Чарльз якобы планировал при помощи премьер-министра Джона Мейджора заставить свою мать отречься от престола. (gazeta.ru)