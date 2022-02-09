8 февраля 2022 года в Азербайджане утвержден закон «О медиа». Наряду с этим также внесены изменения в «Устав Агентства развития медиа Азербайджана».

Мы попросили руководителя Общественного Объединения Журналистов «Йени Несил» Арифа Алиева прокомментировать эти изменения.

— Изменения, внесенные в Устав Агентства развития медиа Азербайджана, предоставляют этому ведомству право делать предупреждение субъектам печатных и онлайн-медиа, подавать на них в суд с требованием приостановления их деятельности. Не приведет ли это к тому, что агентство будет подавать в суд именно на те СМИ, которые подвергают критике деятельность госчиновников?

— Положение о предоставлении права госоргану делать предупреждение субъектам печатных и онлайн-медиа, подавать иски в суд о приостановлении их деятельности и распространения их медиапродукции, а также о прекращении деятельности этих субъектов не является новым. Раньше эта функция принадлежала иным органам, а теперь передана агентству МЕДИА. Субъектами медиа могут считаться только те органы, которые включены в реестр Агентства развития медиа.

— Изменения также дают данному ведомству право предоставлять согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн-медиа, внесенных в реестр медиа. Не станет ли внесение данного изменения причиной уменьшения самостоятельности субъектов СМИ?

— Идея о необходимости получения согласия госоргана на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн СМИ, внесенных в реестр медиа, исходит из желания как можно строже контролировать их деятельность. Почему медиа-субъект — частная организация лишается права самостоятельно выбрать себе логотип или изменить его? Вот это уже что-то новое в практике медиа.

— Согласно внесенным изменениям Агентство развития медиа получает право предоставления свидетельства субъектам медиа, включенным в реестр медиа, а сотрудникам СМИ – удостоверение журналиста.

-Я, как и некоторые другие эксперты, категорически против этого. Выдача Агентством сотрудникам СМИ журналистских удостоверений фактически приравнивает их к чиновникам. Потому что государственная структура, выдавшая эти удостоверения, может их отнять. Думаю, что на мероприятия, проводимые государственными структурами, будут приглашаться именно журналисты, получившие эти удостоверения. Уверен, что принятие этого закона будет препятствовать работе журналистов.

— И последний вопрос: внесены изменения в «Порядок предоставления ипотечных кредитов». Согласно этим изменениям, журналисты смогут воспользоваться льготными кредитами, имея определенный стаж работы в СМИ, включенных в реестр. Как вы относитесь к этому нововведению?

— Я вообще не понимаю, когда социальные льготы предоставляются не в соответствии с социальным положением, а по профессиональным признакам. Какая разница между учителем, нуждающимся в квартире и проработавшим 30 лет в школе, и журналистом, не имеющим собственной квартиры? Ты проработал на благо Родины 20 лет, у тебя жена, двое детей и сахарный диабет. И что? Какая разница ты журналист, преподаватель или ученый? Ты — гражданин этой страны. Чем обоснована эта разница в правах? Такой подход я считаю не совсем справедливым.