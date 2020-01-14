Выборы под ветром перемен

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане, как оказалось, вызвали неподдельный интерес у широкой общественности. Число желающих бороться за мандат парламентария, мягко говоря, сильно удивляет. Как сообщает сайт ЦИК, общее число выдвиженцев было 2431 человек. Из них 1099 человек уже зарегистрированы. И окончательно число зарегистрированных соискателей мандата депутата Милли Меджлиса еще может вырасти.

Избирательным округом, в котором зарегистрировано наибольшее количество кандидатов является 87-й Агсу-Исмаиллинский. Там за мандат меджлисмена конкурируют аж 24 человека. В их числе действующий парламентарий, председатель партии «Вахдат» Таир Керимли. Будучи депутатом прежнего созыва он запомнился тем, что предложил сократить продолжительность звучания гимна Азербайджана, «чтоб он не звучал столь отягащающе» и чтобы избавил нас от «усталости», убрав печальные нотки.

«Его противниками будут несколько безработных, пара-тройка работников банковской системы, руководитель службы охраны посольства ОАЭ в Азербайджане, да еще и журналисты. В числе которых отметим ведущую телеканала «Азад Азербайджан» Айтен Пириеву. Правящая партия «Ени Азербайджан» по этому округу не выставила своего кандидата. Так что, борьба будет интересной.

Кстати, всего партия «Ени Азербайджан» выдвинула на выборы 123 кандидатов, 45 из которых являются депутатами Милли Меджлиса предыдущего состава. Многие из повторно выдвинувшихся, мягко говоря, шокируют тем, что откровенно игнорируют негативное мнение о себе широкой общественности. К таковым относится примеру, лидер «оппозиционной» партии «Ана Ветен» Фазаил Агамалы.

Это тот, кто рассказывал о том, что «вор в законе» Ровшан Ленкоранский может быть примером для подражания у азербайджанской молодежи. А еще, он пытается передать своему сыну по наследству партию «Ана Ветен». Возникает вопрос — каковы реальные заслуги этого господина перед страной, что заставляет его верить в то, что он снова получит голоса большинства избирателей? Сложный вопрос, ответ на который знает только сам Фазаил-бей.

Его основным конкурентом и, на мой взгляд, главным фаворитом по этому округу, является героический лейтенант азербайджанской армии Кямиль Мусави — настоящий, а не навязываемый господином Агамалы, герой нашего времени. Мусави потерял в противостоянии с армянскими захватчиками глаз и ногу, но тем не менее он продолжает активную работу в деле патриотического воспитания азербайджанской молодежи.

Кстати, изначально чинились искусственные преграды для регистрации этого кандидата. Оказывалось давление на тех, кто подписался под его выдвижением в Милли Меджлис. В итоге, Мусави вынужден был записать и выложить в социальных сетях обращение к президенту Азербайджана, в которых рассказал обо всех имеющихся препятствиях в его регистрации. В итоге, он был зарегистрирован. И что-то мне подсказывает, что организаторы грязной кампании против него в итоге столкнуться с эффектом бумеранга.

В целом, пока еще трудно делать гарантированно точные выводы о том, кто победит по тому или иному округу. Но, совершенно очевидно, что есть большой запрос общества на кардинальное обновление Милли Меджлиса. Нужны новые лица. Другое дело, что в качестве таковых могут попытаться пройти ставленники старых сил, далеко не самостоятельные фигуры. Но, это вторично. Уверен, что куда важнее, чтобы нынешние парламентские выборы прошли максимально честно, открыто, прозрачно и завершились бы победой тех, за кого в реальности голосовало большинство избирателей. В том, что так оно в подавляющем большинстве округов и будет, я лично не сомневаюсь. В первую очередь потому, что вижу, сколь стремительно меняется Азербайджан. Будут перемены и в этом вопросе.