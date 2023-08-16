Выбери меня, выбери меня,

Птица счастья завтрашнего дня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о выборе специальностей для желающих получить высшее образование. Список специальностей опубликован в 4№ журнала «Абитуриент». Этап выбора специальностей занимает важное место при поступлении в высшие учебные заведения. Поступить на нелюбимые специальности, на которые прогнозируются низкие проходные баллы, заранее обречь себя на невыносимые страдания и муки не только во время учебы, но и после. Нелюбимая профессия — это пытка, которая наносит вред государству и обществу, производству или структуре управления, на которую устроили работать. Лучше пересдать экзамен через год и гарантированно поступить туда, куда хотел. Не каждый на такое решится. Не поймут. Как сказал великий поэт ХХ века: «не понимать друг друга страшно…».

Мир каждый день стремительно меняется. Качественно меняется рынок труда. Специальности, которые были востребованы в ХХ веке или бесследно исчезают, или приобретают новое качество, становятся востребованы совершенно другие умения, знания и навыки. Выбор специальности в наши дни тесно связан с 4IR – четвертой промышленной революцией или индустрией 4.0. Это стремительно нарастающая автоматизация традиционных и производственных практик с использованием современных интеллектуальных технологий. Искусственный интеллект станет одним из главных технологий в переосмыслении традиционной экономики.

В соответствии с концепцией Четвертой промышленной революции, в ближайшие годы в Азербайджане, как и везде в мире, потребуются специалисты по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Потребуются стартаперы (бизнес-специалисты, умеющие продвигать инновационные идеи), бизнес-аналитики (специалисты, которые помогают компаниям выявлять проблемы на основе анализа различных данных и находить оптимальные решения), экспертов по устойчивому развитию и т.д.

Выбирая специальности, вы должны готовить себя к реалиям 4IR — четвертой промышленной революции или индустрии 4.0. Найти свою профессию в эпоху глобальной цифровизации очень сложно. В ближайшее время «умрут» такие профессии как бухгалтер, нотариус, секретарь, кассир, водитель и другие. Автоматизация производства произойдет в добывающей и пищевой промышленности.

Азербайджану нужны будут (уже нужны) специалисты, умеющие работать с робототехникой и интернетом вещей, программировать искусственный интеллект, создавать автономные транспортные средства, заниматься 3D моделированием (созданием трехмерных объектов, придуманных или реальных), нанотехнологи и т.д.

Таким образом, выбирая специальность, не забывайте о Четвертой промышленной революции или индустрии 4.0.