Украинские военные «втянули» войска РФ в ловушку в Северодонецке. Враг несет потери и получает жесткие контрудары.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника — российских войск. А теперь — следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», — написал он.

По словам Арестовича, сейчас российское командование пребывает в шоке. Рашисты отрапортовали о «взятии» Северодонецка, а теперь они получили жесткий встречный контрудар от ВСУ. Защитники Украины теперь «мочат московских товарищей в мясо», отметил советник главы ОП, несмотря даже на то, что у оккупантов есть превосходство в авиации и артиллерии.

«Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры — тактические таланты. Там очень жёсткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват — на удержание!) Северодонецка. Наши реально рвут сейчас противника, как львы, несмотря на его огневое превосходство», — добавил Арестович.

Он также напомнил о том, что украинские военные уже взяли в плен оккупантов, о чем ранее сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Битва не окончена, отметил Арестович, наши защитники будут и дальше «рвать» противника и показывать настоящее мастерство, которому завидует противник. (УНИАН)