Страны «двадцатки» продолжают отменять меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. К маю этого года было снято 49% ограничений, говорится в отчете Всемирной торговой организации (ВТО). Объем мер по ограничению торговли организация оценила в $135,7 млрд.

Также сообщается, что охват мер по содействию торговле, реализованных с начала пандемии, оценивался в $215,7 млрд. По состоянию на середину мая 2021 года прекратило действовать около 22% таких мер.

«Торговые ограничения препятствуют нашим усилиям по увеличению производства, особенно в развивающихся странах, и обеспечению справедливого распределения вакцин. Политика в отношении вакцин — это торговая политика, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить повторение пандемии, которая может серьезно подорвать восстановление мировой экономики»,— приводятся в отчете слова генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. (kommersant.ru)