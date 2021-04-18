Время переговоров между правящей партией и оппозицией в Грузии два раза переносилось

Встречу «Грузинской мечты» и оппозиции в представительстве Еврокомиссии в Тбилиси, которая изначально была назначена на на 14:00, перенесли сначала на 17:00, а по последней информации — на 19:00. Делегация ЕС не уточнила, что послужило причиной переноса встречи, сообщает «Спутник-Армения».

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в одностороннем порядке 16 апреля публично подписала документ соглашения с оппозицией, предложенный спецпосланником президента Европейского совета.

Правящая партия призывает оппозицию превыше всего ставить интересы страны и подписать документ.

«Грузинская мечта», осознавая свою ответственность перед страной, подписала документ и далее выразила готовность применить принцип 40% поддержки на выборах в органы местного самоуправления (если правящая партия не получит 40% на местных выборах, она рассмотрит требования оппозиции по поводу досрочных выборов). «Грузинская мечта» предприняла ряд важных компромиссных шагов для достижения соглашения. Документ, представленный нами под эгидой Евросоюза и президента Шарля Мишеля, уже подписан. Теперь очередь за оппозицией, которую мы призываем поставить интересы страны превыше всего и подписать вышеупомянутый документ», — говорится в заявлении правящей партии.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе, предстоящие переговоры вселяют в него оптимизм, так как две недели назад правящая партия не видела в них смысла.

«Мы подходим к переговорам с некоторым оптимизмом, учитывая, что две недели назад «Грузинская мечта» заявила, что переговоры вообще не имеют смысла, но сейчас они находятся в относительно иной позиции. Также хорошо, что мы согласовали эти три пункта договора и можем отложить их в сторону», — сказал Серго Чихладзе.

| 2021-04-18T19:27:58+04:00 18 апреля 2021, 19:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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