Время переговоров между правящей партией и оппозицией в Грузии два раза переносилось

«Грузинская мечта», осознавая свою ответственность перед страной, подписала документ и далее выразила готовность применить принцип 40% поддержки на выборах в органы местного самоуправления (если правящая партия не получит 40% на местных выборах, она рассмотрит требования оппозиции по поводу досрочных выборов). «Грузинская мечта» предприняла ряд важных компромиссных шагов для достижения соглашения. Документ, представленный нами под эгидой Евросоюза и президента Шарля Мишеля, уже подписан. Теперь очередь за оппозицией, которую мы призываем поставить интересы страны превыше всего и подписать вышеупомянутый документ», — говорится в заявлении правящей партии.

По словам одного из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе, предстоящие переговоры вселяют в него оптимизм, так как две недели назад правящая партия не видела в них смысла.

«Мы подходим к переговорам с некоторым оптимизмом, учитывая, что две недели назад «Грузинская мечта» заявила, что переговоры вообще не имеют смысла, но сейчас они находятся в относительно иной позиции. Также хорошо, что мы согласовали эти три пункта договора и можем отложить их в сторону», — сказал Серго Чихладзе.