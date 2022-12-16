Британская компания BP, оператор проекта в рамках развития газоконденсатного месторождения «Шахдениз», расположенного в азербайджанской части Каспия, планирует начать бурение разведочной скважины на месторождении в первом квартале следующего года.

Об этом сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, бурение будет осуществляться при помощи буровой установки имени Гейдара Алиева при «Caspian Drilling Company»(CDC). Между сторонами уже подписан соответствующий договор, и буровая установка находится в распоряжении BP уже 10 дней.(АПА)