Впервые в истории закрылись главные святыни ислама в Мекке и Медине

Две главные святыни ислама — Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине — закрываются на неопределенное время из-за вспышки коронавируса, передает Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдара.

По данным телеканала, правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь с 20 марта.

Данный запрет будет действовать до тех пор, «пока вирус не отступит», уточнил Хани бен Хосни Хейдар.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией (Газета.Ру).