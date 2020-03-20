Впервые в истории закрылись главные святыни ислама в Мекке и Медине

Две главные святыни ислама — Большая мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине — закрываются на неопределенное время из-за вспышки коронавируса, передает Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдара.

По данным телеканала, правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь с 20 марта.

Данный запрет будет действовать до тех пор, «пока вирус не отступит», уточнил Хани бен Хосни Хейдар.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией (Газета.Ру).

| 2020-03-20T04:17:36+00:00 20 марта 2020, 06:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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