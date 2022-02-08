Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера в селе Сыгнаг Ходжалинского района.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, по факту ДТП в селе Сыгнаг с участием служебного автобуса, принадлежащего компании «Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət», в Ходжалинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.1-1 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса, ведется расследование.

Сообщается, что водитель автобуса Паша Муршудов получил травмы и в настоящее время проходит лечение.

Отметим, вечером 6 февраля на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего субподрядчику компании «Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət».

В результате ДТП пострадал 21 человек из числа сотрудников. 16 человек были доставлены в Баку после оказания первичной медицинской помощи. 5 человек находятся в Центральной больнице Физулинского района. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.