Заражаемость коронавирусом выросла в мире за минувшую неделю на 8%, а смертность — на 21%. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), всего было зарегистрировано более 3,8 млн случаев инфицирования и свыше 69 тыс. летальных исходов, причем особенно сильный рост смертности зафиксирован в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

«Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей», — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. — В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тыс. ежедневно». При этом «резко возросло количество летальных исходов»: умерли свыше 69 тыс. человек, что на 21% больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано более 56 тыс. случаев смерти.

С 19 по 25 июля в мире были выявлены 3 807 939 заразившихся и зафиксировано 69 132 летальных исхода. По состоянию на 25 июля всего насчитывалось 193 657 729 случаев инфицирования и 4 154 660 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась за неделю в Африке (на 9%), Юго-Восточной Азии (на 7%) и Восточном Средиземноморье (на 4%). Вместе с тем ее рост зарегистрирован в Северной и Южной Америке (на 30%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 25%) и Европе (на 3%). Смертность особенно сильно выросла в Юго-Восточной Азии (на 30%), а также в Северной и Южной Америке (на 29%). Снижение количества летальных исходов отмечено в Европе (на 1%).

В Европе за семь дней заразились свыше 1 млн человек и умерли более 7 тыс. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 28 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 775 тыс. заразившихся, умерли более 21 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (500 332). Далее следуют Бразилия (324 334), Индонезия (289 029), Великобритания (282 920) и Индия (265 836).

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию со 124 до 132 стран.