Число случаев заболевания ковидом в странах Юго-Восточной Азии за последние четыре недели оказалось на 481% выше, чем за предыдущий аналогичный временной промежуток.

Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем еженедельном эпидемиологическом отчете.

«Число новых случаев, зафиксированных в 28-дневный интервал, снизилось в шести регионах: Африка (минус 45%), запад Тихоокеанского региона (минус 39%), Северная и Латинская Америка (минус 33%) и Европа (минус 22%). В то же время заболеваемость выросла в двух регионах: Юго-Восточная Азия (плюс 481%) и Восточное Средиземноморье (плюс 144%)», — говорится в отчете.

Всего в мире было зарегистрировано 3 млн новых случаев ковида, а также более 23 тыс. летальных исходов в результате болезни. Это на 28% и 30% ниже, чем в 28-дневный период с 13 февраля по 12 марта.

ВОЗ использует 28-дневный временной интервал для отслеживания динамики заболеваемости. Это необходимо, чтобы учесть задержки в отчетах о новых случаях ковида, а также снизить влияние на статистику недельных колебаний. Отчетный период охватывает промежуток с 13 марта по 9 апреля, он сравнивается с временным промежутком 13 февраля — 12 марта.