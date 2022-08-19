Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению два новых препарата для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, согласно пресс-релизу, речь идет о лекарствах mAb114 (Ansuvimab, Ebanga) и REGN-EB3 (Inmazeb) на основе моноклональных антител.

На основе «систематического рассмотрения и метаанализа рандомизированных клинических испытаний лекарств ВОЗ выступила с настойчивой рекомендацией» применять эти препараты при заболевании Эболой. Выступившая в пятницу на брифинге в Женеве руководитель отдела клинической помощи ВОЗ Джанет Диаз заявила, что препараты Ansuvimab и Inmazeb снижают смертность пациентов на 60%. Эти лекарства были испытаны во время вспышек Эболы в Африке. В частности, самое крупное исследование было проведено в Демократической Республике Конго (ДРК).

В руководстве по лечению Эболы ВОЗ также сообщила, что препараты ZMapp и Remdesivir не следует применять в качестве лекарств при этой болезни.