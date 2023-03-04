Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают работать над определением происхождения COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters. «ВОЗ не отказалась от каких-либо гипотез об определении источников пандемии COVID-19», — заявил Тедрос.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове выразила разочарование тем, что США не поделились с ВОЗ дополнительной информацией из отчетов, в которых говорится о происхождении коронавируса.

Она призвала страны, учреждения и исследователей, у которых есть какие-либо данные о происхождении пандемии, поделиться ими.

«У нас нет полного ответа на вопрос, как началась эта пандемия», — сказала она.

По мнению Ван Керкхове, важно изучать коронавирусы у животных, и то, как люди контактируют с этими животными.