ВОЗ допустила пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус допустил пандемию коронавируса, передает РИА «Новости».

По его словам, Всемирная организация здравоохранения готова помочь всем странам в борьбе с вирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 80 тысяч, почти три тысячи человек скончались.

| 2020-02-27T20:48:53+00:00 27 февраля 2020, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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