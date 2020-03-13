Вопрос об отмене Гран-при Азербайджана «Формулы-1» обсуждается

Для принятия своевременных мер в борьбе с коронавирусом, Министерство молодежи и спорта временно приостановило деятельность находящихся в подчинении структуры Олимпийских спортивных комплексов и других спортивных учреждений и установок.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, проводятся обсуждения для отмены ряда предстоящих в Баку соревнований, в том числе турнира «Большого шлема», чемпионата Европы среди взрослых по каратэ и Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Отметим, что также отложены республиканские чемпионаты и первенства страны.

| 2020-03-13T19:09:09+00:00 13 марта 2020, 20:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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