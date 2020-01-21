Вопреки запрету Гуайдо покинул Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которому запрещено выезжать за пределы страны, не стал раскрывать, как ему удалось пересечь границу с Колумбией.

«Если мы говорим о контроле, в том числе пограничном и миграционном, то в Венесуэле любой контроль является буффонадой. Но рассказывать детали я не буду», — заявил Гуайдо журналистам в Боготе.

Оппозиционер добавил, что вернуться в страну планирует легально, прилетев в Каракас «как временный президент». «В прошлом году это хорошо получилось», — отметил он.

Комментируя происходящее в Венесуэле, Гуайдо заявил, что в стране «идет схватка между демократией и диктатурой». Он добавил, что население страны желает «проведения свободных выборов».

В феврале прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля 2019 года он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу. (ТАСС)