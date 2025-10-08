Послы стран Европейского союза согласовали план поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России к 2028 году, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Согласно плану, постепенное прекращение поставок начнется с января 2026 года — тогда будет запрещен импорт российского газа по новым контрактам. С июня 2026-го ограничение распространится и на краткосрочные соглашения, а с января 2028 года вступит в силу полный запрет на поставки по долгосрочным контрактам. Документ направлен на то, чтобы лишить Кремль энергетических доходов, которые используются для финансирования войны в Украине.

Как отметили источники агентства, почти все государства ЕС поддержали инициативу, что повышает шансы на ее быстрое утверждение. Однако Венгрия и Словакия раскритиковал документ, поскольку их экономики по-прежнему зависят от российских энергоносителей. Тем не менее, проект закона обяжет эти страны подготовить национальные планы по полному прекращению импорта нефти и газа из России к 2028 году.

Вопрос происхождения поступающего в Европу сжиженного природного газа (СПГ) пока остается открытым. Евросоюз обсуждает, должны ли поставки СПГ проходить предварительное одобрение до отправки, а также проверку таможенными службами по прибытии в порты ЕС, чтобы гарантировать, что газ не является российским. Франция и Италия поддержали общий план, но предложили уточнить механизм контроля происхождения поставок.

После согласования послов документ будет направлен министрам стран Евросоюза для одобрения на заседании 20 октября. Для утверждения плана потребуется «квалифицированное большинство» — не менее 55% государств-членов. После этого страны ЕС и Европарламент начнут переговоры по окончательному тексту закона.

В настоящее время зависимость ЕС от российского газа снизилась с 45% в 2021 году до примерно 12%. Однако ряд стран, включая Венгрию, Францию и Бельгию, все еще продолжают закупки.

Параллельно Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, который предусматривает введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа уже с января 2027 года — на год раньше, чем планировалось изначально.