Вооруженные американцы вышли на митинг за право носить оружие

Несколько тысяч американцев, вооруженные личным оружием, вышли на акцию в поддержку второй поправки в конституции США в Ричмонде, штат Вирджиния. Об этом сообщает Fox News.

Вторая поправка в конституцию обеспечивает право на свободное владение оружием.

Недовольство сторонников второй поправки вызвано планами членов демократической партии США принять меры по контролю над оружием в Вирджинии.

Протестующие называют право на хранение и ношение оружия одной из основополагающих свобод американского народа. (gazeta.ru)

| 2020-01-20T23:58:14+00:00 21 января 2020, 05:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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