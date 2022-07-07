Лидерам европейских государств следует задуматься, к чему приводит политика, которой придерживался Борис Джонсон, объявивший о своей отставке с постов лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию об отставке Джонсона.

«Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца», — написал Володин на своем Teleqram-канале.

«Клоун уходит. Близкий друг и покровитель Зеленского, премьер Великобритании Борис Джонсон вынужден покинуть свой пост. Сохраниться, несмотря на все потуги и усилия, у него не получилось», — подчеркнул Володин.