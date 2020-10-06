Война не по карману агрессору

Контрнаступление Азербайджанской Армии дорого обошлось Армении, сказал на пресс-конференции, посвященной «Бесперспективности Армении в ресурсной войне с Азербайджаном», исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы.

Военные действия на протяжении четырех дней вылились агрессору в 1,2 млрд долларов – на эту сумму в результате ударов по вражеской стороне была уничтожена военная техника и боеприпасы. Разрушена военная инфраструктура, на создание которой вражеская сторона потратила десятилетия. При этом финансовая емкость потерь военной техники и боеприпасов Армении двукратно превышает предусмотренные в госбюджете страны военные расходы, сообщил Гасымлы, а стоимость уничтоженной военной техники и боеприпасов достигла аж половины стратегических валютных резервов и трети госбюджета.

Однако потери агрессора не исчерпываются только лишь военной инфраструктурой и вооружениями. Армения, ко всему прочему, финансирует развязанную ею же войну, теряя живую силу. В целом же «белыми нитками шито», что ресурсоемкие военные действия стране с огромным государственным долгом просто не по карману. На это указывает государственный долг в размере 60% от ВВП и дефицит госказны на уровне без малого 5% ВВП. Латая дыры прохудившегося бюджета на кредиты МВФ, страна увязает в долговом болоте, а по данным авторитетной структуры «Сеть управления государственными долгами», Армения уже столкнулась с угрозой финансовой безопасности по причине бесчисленных зарубежных заимствований.

Что же касается данных самого армянского Минфина, по результатам первой половины этого года общий государственный долг Армении достиг 7,7 млрд долларов, где львиная доля – зарубежные заимствования. Но вместо того, чтобы решать упомянутые проблемы в своей стране, армянские агрессоры втянули население в изнуряющую войну, обещающую ей всестороннее крушение. Плачевное состояние экономики гарантирует агрессору поражение в войне с намного более сильным противником, ведь как ни крути, Азербайджан превосходит Армению более чем в 20 раз по валютным резервам, а по объему госбюджета разница в нашу пользу пятикратная.

По свидетельству аналитиков, даже если оставить за скобками урон от войны, за последние месяцы фиксируется серьезный рост дефицита армянского бюджета, поскольку экономика этой страны серьезно пострадала от пандемии, а для покрытия образовавшейся финансовой бреши Армения прибегала к внешним заимствованиям, поставив под удар конкурентоспособность и устойчивость национального хозяйства. Очередная вспышка военной агрессии со стороны Армении, захватившей территории суверенной страны и пытающейся удержать наши земли любой ценой, сопровождается не только человеческими жертвами, но и свойственными войне расходами. Однако экономика агрессора не способна вынести политический беспредел своего руководства.

Как метко заметил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на заявление Никола Пашиняна о том, что в результате военной провокации оборонная промышленность Армении якобы показала качественность своей продукции, всем известно, что производится в Армении. У этой страны нет промышленности и экономики, в том числе и оборонной промышленности. Получается, что заявление армянского лидера ничто иное, как очередная попытка обмануть собственный народ и оправдаться перед ним за свои авантюры. Однако реальность наглядно демонстрирует иную картину, а спровоцированное противостояние в итоге обещает «высосать» финансовый и экономический потенциал армянских захватчиков.

Как и следовало ожидать, воинственный пыл противника угасает, а причины лежат на поверхности. Ведь по логике армянская экономика не способна потянуть расходы даже на краткосрочные боевые действия, не говоря уже о длительном противостоянии. По приблизительным данным, стоимость уничтоженной за последние дни армянской военной техники уже превысила 1 млрд долларов, а ведь ежедневно на ведение боя требуются миллионы долларов. Армянская сторона не располагает такой экономической мощью, сообщил председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили. По всему видно, что агрессор переоценил свои возможности – даже сухие цифры показывают, что экономический потенциал Азербайджана втрое больше армянского, а разница в объемах военных бюджетов стран и вовсе четырехкратная — 2,3 млрд долларов азербайджанского военного бюджета против 658 млн долларов Армении.

Достаточно отметить, что согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), наша страна числится в десятке лидеров с военным бюджетом от 4% и выше от ВВП. При этом за последние 25 лет Азербайджан выделил на оборону в пять раз больше денег, чем Армения. Так, начиная с 1995 по 2020 годы азербайджанский оборонный бюджет составил 30 млрд долларов. Для сравнения, военный бюджет Армении не превысил 6,5 млрд долларов. При этом военные расходы в нашей стране ежегодно растут, и текущий год не стал исключением. К этому стоит добавить, что в среднем, начиная с 2008 года, за истекшие двенадцать лет ежегодный бюджет обороны Азербайджана достигал 1 млрд 829 млн 500 тыс. манатов. По данным экономистов, львиная доля оборонного бюджета идет на закупку вооружений. Наша страна, вовлеченная в многолетний конфликт из-за Нагорного Карабаха, масштабно финансирует модернизацию своих вооруженных сил.

Россия, один из крупнейших экспортеров оружия в мире, продает оружие обеим сторонам конфликта, но Армения, как член возглавляемой РФ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), получает серьезные скидки. Азербайджан, в свою очередь, диверсифицировал военный импорт, в частности, в направлении Израиля. С другой стороны, стратегические запасы Азербайджана достигли рекордной отметки в 52 млрд долларов США, тогда как Армения располагает всего лишь 2,6 млрд долларов резервов, а согласно прогнозам Международного валютного фонда, в недалекой перспективе, уже к 2025 году накопления агрессора не поднимут прошлогоднюю планку.

Даже условия карантина для нашей экономики оказались не столь болезненными, в стране имеется существенный природный потенциал, а нефть перекачивать в Европу можно и в условиях карантинных мер. Для Армении же ужесточение карантинных мер, процессы, связанные с самоизоляцией – тяжелый удар. Даже с точки зрения сопоставления влияния мирового кризиса на эти две национальные экономики, мы видим, что ситуация разная. Длительные военные действия могут оказаться для армянской экономики, которая и так находится в упадке, губительными. При таком раскладе из-за безответственности своего руководства Армения продолжает боевые действия со страной, которая значительно ее превосходит как по военно-техническому, так и по экономическому потенциалу.

В результате страна находится на пороге масштабного социально-экономического кризиса. О том, что положение населения в Армении оставляет желать лучшего, говорят официальные данные, где отмечается, что каждый четвертый гражданин этой страны живет за чертой бедности. Не менее впечатляет чистый коэффициент миграции в Армении, а также дефицит счета текущих операций, превысивший 8% от ВВП и являющий собой живое воплощение кризиса.