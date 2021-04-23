Военный парад на территории Ходжалинского аэропорта — Что хочет сказать этим Москва?

Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, готовятся к проведению 9 мая на территории аэропорта города Ханкенди (в советское время Ходжалинский аэродром) военного парада в честь дня победы во Второй мировой войне. Уже проходят какие-то репетиции. Эта новость вызывает недоумение, конечно. И почему-то официальные структуры Азербайджана вновь не торопятся выразить свое отношение к этой подготовке.

А получили ли они разрешение у властей Азербайджана на его проведение? Ведь это по сути военный парад армии другой страны на территории суверенного государства – то есть, тут необходимо разрешение официального Баку.

В принципе российские миротворцы могли бы отметить 9 мая в расположении своего военного городка – организовать там в актовом зале концерт какого-нибудь заранее приглашенного военного ансамбля песни и пляски из РФ, фуршет, танцы. Это вообще ни у кого не вызвало бы вопросов.

Но вместо этого, получается, Россия организует свой военный парад на территории Азербайджана – это демонстрация чего? И кому? Что хочет сказать этим Москва?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные аналитики.

Политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов:

— Военные парады государства проводят по случаю национальных и других праздников на территории своих стран. Такова реальная практика, принятая во всем мире, и ее строго придерживаются все государства.

Трудно понять намерения российских миротворцев, планирующих проведение военного парада по случаю 9 мая на территории Азербайджанской Республики.

Причем важно и другое. В России хорошо знают и понимают, что Ходжалы – наиболее уязвимая точка для Азербайджана, где был совершен практически геноцид против коренного населения.

Миротворцы были введены в Нагорный Карабах с определенными задачами и функциями. Эти задачи оговорены в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября. Других функций и задач у миротворцев нет.

Устраивать парады, фейерверки, салюты на территории чужого государства не соответствует международной практике проведения подобных мероприятий. И более того, если уж подобные намерения есть у командования миротворческой миссии в НК, то подобные планы должны согласовываться с азербайджанской стороной. Это однозначно, это соответствовало бы законам Азербайджана, его Конституции, и реально сложившейся ситуации.

Военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— Однозначно, какой-то большой необходимости проведения военного парада вне территории России, на землях соседнего государства – нет. Ни политической, ни военной, ни какой-либо другой. И, безусловно, если что-то подобное проводится, предположим, в Сирии, на территории официально действующей там российской авиабазы, то такое же можно организовать и в военном городке в Гюмри, на территории российской 102-й военной базы. Отметим, что даже в самой России военные парады в связи с 9 мая вне военных городков проводятся только в больших городах, в губернских столицах. Во всех остальных местах – только в воинских частях.

В нашем же случае, однозначно, что праздник 9 мая используется как демонстрация того, что эта территория находится под контролем России, и потому она там проводит парад.

Но это официально признанная территория Азербайджанской Республики и на ее землях любые мероприятия должны быть согласованы с официальным Баку.

Парад — это не просто празднование. Военный парад всегда несет в себе несколько составляющих, и одна из них – это демонстрация силы и качества армии. Я расцениваю предполагаемый несогласованный парад на неподконтрольной пока Баку части Нагорного Карабаха как демонстрацию силы по отношению именно к Азербайджану. Мол, на этой территории российские войска делают то, что считают нужным.

Это можно сопоставить с также вызвавшим недовольство в Азербайджане недавним визитом в Ханкенди замминистра обороны РФ Булгакова – который также не был согласован с руководством Азербайджана. При этом он прибыл туда, не заехав с нашей территории, то есть пересек границу Азербайджана по воздуху, не согласовав это ни с какими нашими органами.

А парад – это еще более вызывающий, демонстративный шаг.

К сожалению, как-то реагировать, запретить, не допустить проведение этого парада будет сложно. Но, наверное, негласно на официальном уровне какие-то меры предпринимаются.

А чтобы подсластить пилюлю, в СМИ сброшена информация, что до 9 мая в Мартуни будет демонтирован памятник Нжде. Да, он убийца и палач в глазах Азербайджана, но и в России он рассматривается как пособник нацистов и поэтому демонтаж этого изваяния важен не только для Баку, но и для Москвы. Скорее всего, азербайджанскому обществу это будет преподнесено под таким соусом – мол, видите, мы оказываем давление на армян Мартуни, это было сделано, демонтировано по нашему требованию.

К сожалению, скорее всего нам придется смириться с проведением этого парада. Но я думаю у нас тоже есть свои аргументы, свои моменты, которые мы можем применять на дипломатическом уровне. Мне кажется, в ближайшие дни после этого парада мы увидим какой-то официальный или неофициальный ответ России со стороны Азербайджана.