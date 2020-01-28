Военные США забрали останки тел с места крушения самолета в Афганистане

Американские военнослужащие забрали останки тел с места крушения самолета ВВС США Bombardier E-11A в Афганистане.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), где накануне произошла эта катастрофа.

AFP приводит слова начальника полиции провинции Халида Вардакао том, что американские вертолеты приземлились в районе катастрофы во вторник в конце дня, их охраняли военнослужащие правительственной армии Афганистана. «После того, как были собраны останки тел, наши силы вернулись на базу», — сказал Вардак. По словам главы провинциальной законодательной ассамблеи Насира Ахмада Факири, американцы забрали останки по крайней мере двух тел.

Афганские СМИ сообщили о катастрофе самолета в провинции Газни в зоне, контролируемой боевиками движения «Талибан». Во вторник их представитель утверждал, что они взяли под контроль место крушения и не пустят туда никого кроме спасателей.

Ранее Пентагон подтвердил, что речь идет о самолете ВВС США, но опроверг утверждения талибов о том, что он был сбит. Официальные представители США, отметило AFP, не подтвердили и не опровергли сообщения об операции по эвакуации тел. Ни одна из сторон до сих пор не объявила о числе погибших.