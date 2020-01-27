Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и канадские военные с 27 января по 1 февраля выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По словам Рыжкова, в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Уточняется, что полет будет совершен на канадском самолете наблюдения C-13OJ.

Рыжков отметил, что C-13OJ относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

| 2020-01-27T01:44:18+00:00 27 января 2020, 09:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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