Военная прокуратура Азербайджана начала проверки касательно опубликованных в соцсетях кадров с надругательствами над телами армянских военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 12-14 сентября текущего года в целях предотвращения широкомасштабных провокаций армянских ВС в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского, Лачынского и Зангиланского районов азербайджано-армянской государственной границы и военных угроз территории и суверенитету нашей страны Вооруженными силами Азербайджана были предприняты необходимые меры, в результате которых указанные противоправные действия были решительно пресечены.

«За этот период в некоторых социальных сетях были распространены кадры, в которых утверждается, что азербайджанские военнослужащие, якобы, допустили противоправные действия в отношении трупов военнослужащих армянских вооруженных сил, а также бесчеловечное обращение с задержанными провокаторами.

Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место, где они были сняты, личности изображенных на них военнослужащих, а также другие случаи, важные для установления истины», — добавили в ведомстве.