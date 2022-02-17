Водители четырех большегрузов утром 17 февраля перекрыли проспект Гейдара Алиева в результате чего возник затор на самой большой автомагистрали Баку, сообщает «Туран».

Водители протестовали против не выдачи им разрешительных документов со стороны государственной автомобильной транспортной службы.

На одном из автомобилей было написано: «Нас до этого довели начальник государственной автомобильной службы Анар Рзаев и начальник отдела Малик Алиев. Дайте нам разрешительные листы. Товары портятся, мы обанкротились».

Через некоторое время в результате принятых государственной дорожной полиции дорога была открыта.